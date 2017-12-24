中国大型水陆两栖飞机AG600成功首飞

据中国航空工业集团公司官方微博消息，中国大型水陆两栖飞机AG600，于12月24日早上9点39分于珠海顺利起飞，10点43分平稳着陆，空中飞行64分钟，实现完美首飞。

中新网的报道称，AG600是中国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。

据了解，AG600飞机按照“水陆两栖、一机多型、系列发展”的设计思路，在满足森林灭火和水上救援要求的同时，兼顾改装成海洋环境监测和保护等用途的可能性和灵活性。

该机采用悬臂式上单翼、前三点可收放式起落架、单船身水陆两栖飞机布局形式，选装四台国产涡桨六发动机，最大起飞重量53.5吨，具有载重量大、航程远、续航时间长的特点。

既能在陆地上起降，又能在水面上起降，可在水源与火场之间多次往返投水灭火，森林灭火、特种灭火效率高，20秒内可一次汲水12吨，单次投水救火面积可达4000余平方米；海上救援能力强，可快速响应、快速到达，可在复杂气象条件下实施救援行动，起降抗浪能力不低于2米，可一次救助50名海上遇险人员。

作为中国“三个大飞机”之一的大型水陆两栖飞机AG600，是当今世界在研的最大一款水陆两栖飞机，是继中国自主研制的大型运输机运-20、C919大型客机之后，中国在大飞机领域研制工作取得的又一重大成果。



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