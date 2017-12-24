擅自离庭被立案调查 杭州纵火案保姆律师：离庭不是一时冲动

今年6月发生的杭州保姆纵火案，前天开庭审理，被告人莫焕晶的辩护人、广东律师党琳山因为管辖权问题没有跟法院达成一致，离庭抗议，案件的庭审只持续了不到半小时就被迫中止。昨天，广东省司法厅决定对党琳山的行为立案调查。党律师为什么要离开法庭？他有没有考虑到后果？调查的结果有可能是什么？

澎湃新闻网的报道称，法制日报官方网站引述广东省司法厅相关部门负责人表示，高度重视此事，经过调阅庭审视频、查阅相关记录，结合该案审理法院的司法建议，调查组初步认定，党琳山律师涉嫌在庭审过程中不遵守法庭纪律，未经许可擅自退庭，干扰诉讼正常进行，利用网络炒作案件，造成严重的社会影响。根据《律师法》及律师执业管理相关规定，司法行政机关决定对他涉嫌违法违规行为行政处罚立案。

昨天上午，党琳山告诉中国之声，调查组目前没有联系过他，他是通过媒体得到消息。他表示，作为辩护律师，自己的职责不仅是为当事人莫焕晶争取合法权益，还有为社会探究事件完整的原因，他不后悔。“这个案子最大的社会意义是要在庭审的过程中挖掘出真相，发现案子背后物业的问题、消防的问题，还有医疗救援的问题、每个人消防救援意识的问题……只有把这些问题挖掘出来，在以后的社会管理中改进，促进社会进步，这才是这个案子的社会意义。如果这个案子能够公平公正地审理，哪怕这是我办的最后一个案子，我也要竭尽全力去办。”

党琳山说，他知道事关重大，离庭不是一时冲动，但确实犹豫再三。“不是说是一时冲动，之前有过这种念头，但这毕竟是非常严重的事情，我一直在犹豫，真的要做出来要下很大的决心。我19日去会见莫焕晶时，会见了差不多五个小时，我在认真地做开庭的准备，所以才花了那么长时间。”

21日上午9点27分，党琳山在在杭州市中级人民法院第二法庭的辩护席上起身离开，审判长宣布休庭。受害者亲属期待半年、全国舆论密切关注的庭审持续了不到半小时就意外中止。杭州中院发布消息说，辩护人党琳山律师无视法庭纪律，不服从审判长指挥，擅自离庭，拒绝继续为被告人莫焕晶辩护，将由被告人另行委托或法院依法指定的辩护人准备辩护，另定日期继续审理此案。党琳山说，尽管莫焕晶表示“只要党律师”，但当天下午，他已经不能再会见莫焕晶。“21日当天下午看守所就不让我见了，说杭州中院有通知，我已经不是莫焕晶的辩护人了，后来没办法我就走了。”

党琳山介绍，自己1997年考上军校，当过十几年军人，大部分时间在一所军事院校工作，2008年取得律师资格证。

近十年来党琳山在律师行业并没有多少名气，中国裁判文书网上查到他代理的案件，绝大部分在基层法院审理，主要集中在广东省内，以涉及民间借贷等经济类纠纷的民事案由居多。这一次退庭引起的关注，让他几天没睡好。

退庭事件发生之后，党琳山的微博粉丝从几千人涨到上万人，但为了不给所在的律所惹麻烦，他前天最终同意删掉所有微博内容。对于有人质疑他是炒作，他反问，怎么会冒着失去执业资格的风险去炒作。“律师证都没有了，出这样的名有什么用？有的人说，‘哎呀，你终于火了’，我说我这不是火，是自焚。”

北京理工大学的法学教授徐昕介绍，广东省司法厅的“行政处罚立案”是调查的一个步骤，而不是一个确定的处罚。“对党律师进行调查是意料之中的事情，根据现在的律师管理规则，退庭是涉嫌扰乱法庭秩序，党律师确实有可能会面临处罚。党律师可以对他的行为进行申辩，一旦要作出处罚，必须要举行听证会，党律师可以聘请两位代理人，如果最后作出行政处罚，党律师还可以申请复议，可以提起行政诉讼。”

广东省律师协会在前天发表声明说，已经派人到杭州调查了解有关情况，如果发现律师执业权利受到侵犯，将依法维护，如果发现律师有违反法规和纪律，将严肃查处。同时也是执业律师的法学教授徐昕说，党琳山在调取证据、申请证人出庭等环节遇到的困难，在律师的工作中不少见，有人会放弃，有人会再想其它方式，但很少有人最终以离庭来表达抗议。“我们同样面临这样的无奈，还要考虑党律师是否有更好的方法来维护当事人的利益以及追求真相。综合这样的一些因素，我个人判断可能会对他作出处罚，但希望能够从轻，以教育为主。”

庭审中止，让失去妻子和三个子女的原告林生斌很失望，他谴责党琳山的行为“不负责任”。党琳山再次表示，希望林生斌可以明白他的用意，“林生斌的遭遇确实非常让人同情，我对莫焕晶也说过很多次，这事确实把人家害惨了，她也非常后悔。但从刑事审判的严肃性、严谨性来讲，这六个月已经非常快了，坚持把事情的真相还原出来，包括对林家、对整个社会，都有好处。”

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