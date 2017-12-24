民调逾六成民众支持撤回《劳基法》 民进党：目前没打算撤回修法

台湾时代力量智库于18、19日两天针对《劳基法》处理方式进行电话民调，有57.2%的受访民众支持台行政院主动撤回，从长计议，仅22.8%赞成临时会排入表决，尽快依照行政院版本通过。不过，民进党立委表示，尊重各项民调结果，但目前没有撤回修法的打算。

台湾联合新闻网的报道称，民调结果显示，其中18至29岁有63.4%、30至39岁62.3%、40至49岁有61.5%希望行政院主动撤回《劳基法》再修法；如依区域分別，北北基有59%、云嘉南也有61.1%希望撤回。此民调有效样本数1068人，在95%信心水准下，抽样误差值在正3.0个百分点内。

对此，民进党团干事长刘櫂豪表示，目前没打算撤回行政院的修法版本，还是按照原定计划进行，修法除了让法规更弹性而已，也会保护劳工的权利，修法绝对不是如外界所说的修恶。

民进党团书记长何欣纯也说，我们尊重各项民调，每一种民调都是民意的意见，但这也要看询问的技巧跟问题设计的误差，民进党日前做的民调有六成八以上支持“一例一休”要调整。而且，针对这个“一例一休”必须修法这件事，过去无论是媒体或是行政机关所做的民调，都没有撤回的问题。

时代力量党团总召徐永明则表示，所谓六成八支持“一例一休”的民调，已经是好几个月前的民调，民进党现在也知道《劳基法》再修法的支持度不好，也明白修法的制度是有问题的。而且，时代力量的民调是在这个礼拜做的，退回的比例满高的，尤其年轻那块比例最高，也符合昨天抗议《劳基法》游行参与的年轻劳工。

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