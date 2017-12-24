三年来中国取消许可与关停违法违规网站13000多家

中国全国人大常委会有关网络安全法、关于加强网络信息保护的决定的执法检查报告24日提请全国人大常委会审议。报告指出，各地各有关部门坚决清理各类违法违规信息，维护网络空间清朗。2015年来，共取消违法违规网站许可或备案、关停违法网站13000多家。

中新网的报道称，全国人大常委会副委员长王胜俊代表执法检查组向大会作报告时表示，“网络安全法今年6月1日开始施行。一部新制定的法律实施不满3个月即启动执法检查，这在全国人大常委会监督工作中尚属首次。”

报告指出，为维护网络空间清朗，各地各有关部门通过开展“扫黄打非”、“剑网”等系列行动，对互联网站、应用程序、论坛、博客、微博、公众账号、即时通讯工具、网络直播中宣扬恐怖暴力、淫秽色情等信息及时清理。2015年以来，中国国家互联网信息办公室等部门依法约谈违法违规网站2200余家，取消违法违规网站许可或备案、关停违法网站13000多家，有关网站按照用户服务协议关闭违法违规账号近1000万个。

根据执法检查组委托有关调查机构进行的民意调查，超过90%的受访者对治理成效给予肯定，其中有63.5%的人认为近年来网络上危害国家安全、宣扬恐怖暴力、淫秽色情等违法违规信息明显减少。

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