港区人大代表陈勇：人大选举有民主成分

香港城市论坛今日就港区人大代表的代表性及工作范围进行探讨。现任港区人大代表、民建联副主席陈勇表示，现时人大代表涵盖各阶层及界別的选委，而港区人大代表亦有为港人处理内地疑难。时事评论员刘锐绍则质疑，人大代表服务的对象是中央而非港人，在敏感问题上未能发挥劝喻和监管作用。

据香港星岛日报的消息，论坛先就人大是否具代表性一题进行讨论。陈勇认为选举“见到有民主的成分”，指出人大代表来自社会各界，涵盖各派別人士，而人大选举能够“整个团队”地选出，有其好处。刘锐绍则认为，这次选举的确比以往更有竞争，但认为人大的服务对象依然是中央而非港人。

另一嘉宾刘梦熊表示，民主派在超级区议会得票率过半，达58%，但却未能取得任何人大代表席位，直言人大代表性有局限。陈勇则对此作出反驳，指出不少符合资格的民主派没有登记成为选委，登记的亦没有投票。

对于人大代表的工作，陈勇指出不少代表均会帮助港人在内地处理土地、法律甚至信访等工作。他又提到，过往人大代表曾就港人子女在深圳受教育的待遇及自由行过多的问题向中央反映，直言工作“有成绩”。

刘锐绍对此表示赞同，唯其表示不少代表在一些较敏感的议题，未有制造压力，做到防止中央“倒行逆施”的作用，希望代表能够做到“有善必扬、有恶不隐”。陈勇则指出，不少代表向中央部委提出的问题其实很尖锐，而有社工背景的他直言自己会以“鼓励”为主，不断向中央提出港人的意见。

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