台可能会发动“入联公投” 邱毅：台湾完了

台湾国民党前立委邱毅接表示，台立法院日前通过“公民投票法”部分条文修正，虽然拿掉主权、领土变更案，但万一发动“入联公投”，不管能否通过，都会被中国大陆认为在搞台独、违反《反分裂国家法》，这样台湾就完了。

台湾联合新闻网转述香港中评社的报道称，邱毅分析，公投法修正通过后有三大后遗症。第一是台湾以后的政策会变得高度不稳定，也就是说行政部门通过的政策，很可能会很快就被公投颠覆掉了。

最好的例子就是劳工权益的“一例一休”若拿来发动公投，以目前修法后大幅降低的门槛，很可能会被推翻掉。

他指出，另一个例子是蔡英文说不要核电，但以台湾目前民众饱受缺电之苦的情形，说不定用公投通过要恢复核电重启核四，所以政策会处于高度不稳定，一个政策最怕的是政策反复不确定，这会造成企业无法做成投资决策，因为政府今天做的决策，明天被公投推翻了，会使台湾陷入低迷状况且更加雪上加霜。

第二是公投法降低门槛后，又取消了公投审议委员会，虽然这次修法没有纳入涉及修宪的领土、主权变更案，但公投法修正后会有很多模糊地带与空间，透过公投通过这种类似台独的案子，势必会引发大陆的反弹。

邱毅指出，因为现在两岸互信没有了，若搞“入联公投”可以的话，依现在25%的通过门槛，通过的可能性是很高的，或者没有过，但即便这么做，也会被大陆认为是在搞台独，这样就完了，因为违反了大陆的《反分裂国家法》。以目前两岸经济实力、军事实力差距之大，大陆可能会动手，届时可能不会拖到几天，而是几个小时就结束了。

第三是把公投投票年龄降到18岁，这会让台湾变得更民粹，很多政策会在冲动的情况下推动公投，造成少数人绑架多数人意见，也破坏了台湾行之以久的代议政治，等于实行民粹、不成熟的、冲动式的直接民主，这对台湾往后的发展当然是坏的。

邱毅强调，这三大后遗症最后的关键都在投票年龄降到18岁，因为年轻人可能会提出各种奇怪的、充满冲动式的公投议题，所以新的公投法实施后一定天下大乱，内政上弊大于利，搞得大家鸡飞狗跳、耗尽社会资源，即使公投没过，也脱了几层皮。

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