中财办副主任杨伟民：治霾影响的是不想要的黑色增长

12月23日，由中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库共同主办的“2017-2018中国经济年会”在北京举行。中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示：“如果说治霾影响了经济增长，影响的是那些我们不想要的增长，是那些对人民美好生活带来负效果的增长，是那些会危害国家长远发展的黑色增长。”

据经济观察网的消息，杨伟民说，雾霾是民生的最大痛点，是人民群众最关心的问题，一定意义上雾霾成了污染的代名词。打好污染防控攻坚战总的目的是使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善。就中国而言，重点是打好蓝天保卫战、打赢蓝天保卫战。

“从污染治理规律和近几年实践来看，在中短期治霾可以取得明显进展，水污染、土壤污染则更是一种持久战。当然，这两个方面并不是不用力了，各地区面临的突出污染问题不同，中央要求各地区要根据本地实际突出重点制定方案，到2020年使本地区生态环境质量总体改善。”他说。

杨伟民认为，治霾的主要措施：一是调整产业结构，淘汰落后产能，二是调整能源结构，三是要加大节能力度和考核，四是调整运输结构，减少公路和货运比重。

他进一步指出，现在电能总量过剩，要更多使用水电、风电、光伏发电等可再生能源，相对的减少煤电的发电量和消费量，要继续推进冬季清洁取暖，因为冬季治霾仍是重中之重。

“这些都是从源头上减少雾霾的有力措施。总之，今后三年污染治理力度不会减弱。如果说治霾影响了经济增长，影响的是那些我们不想要的黑色增长。”他说。

根据十九大精神，中央经济工作会全面部署了明年的八项重点工作。杨伟民表示，在加快生态文明建设方面有一个新论断，即只有恢复绿水青山才能使绿水青山变成金山银山。不过，很多生态空间历史上曾经存在的绿水青山已经没有了，要想使绿水青山变成金山银山，首先要恢复绿水青山。

“所以中央经济工作会强调两个方面的重大任务，一是实施好‘十三五’规划确定的生态保护修复重大工程，二是要启动大规模国土绿化行动，引导国企、民企、外企、集体、个人、社会组织等各方面资金投入到绿水青山的修复之中。必须改革生态文明体制，建立健全自然资源产权制度，建立市场化、多元化的生态补偿机制等。”杨伟民说。



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