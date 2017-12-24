周六险酿撞机事故 港航客机跑道起飞期间险撞国泰货机

昨日晚上（23日），香港国际机场一班香港航空客机在跑道刚开始起飞滑行时，因有另一架抵港的国泰货机正横越同一条跑道的末端，须立即中止起飞，事件中没有人受伤，机场运作亦没有受到影响。

据香港01的消息，国泰航空表示，会配合香港民航处的调查工作。香港航空暂未回复事件。

民航处今日（24日）公布正调查一宗跑道事故，在昨日晚上（23日），香港国际机场一班离港航机在跑道刚开始起飞滑行时，因为有另一架飞机正横越同一条跑道的末端，因而需要中止起飞。民航处指出，事件中没有人受伤，机场运作亦没有受到影响。

民航处发言人表示，事发在昨晚9时06分左右，香港航空一架航班编号HX709前往印尼峇里的A333客机，收到空管人员的指示后，准备由南跑道（07R）起飞，当时国泰航空公司一架航班编号CX071，由美国阿拉斯加抵港的B748货机的飞行员通知空管人员其飞机正横越该跑道，仍未完全离开跑道，空管人员即时指示香港航空客机中止起飞。

发言人又指出，初步资料显示，当时香港航空航机在跑道的起点开始滑行约数十米后中止起飞，国泰航空公司的货机则在跑道尾的另一端，而跑道为3,800米长，两机并没有碰撞的危险，而港航的客机其后已按计划飞往目的地。

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