陈抗太频繁 柯文哲：中央机关该加高围墙

台湾劳团上周六发起游行，部分抗议群众活动结束后，转往台北车站等地抗议，遭警方强制驱离。台北市长柯文哲表示，中央政府的硬体应改善，像是围墙、铁栏杆是不是要拉高，不要一翻就过去，不然每次都要警员去当人肉盾牌。柯文哲2014年竞选台北市长时，曾发表“爱与拥抱、推倒高墙”演说，指意识型态的对立，这座城市竖起一道隐形而冰冷的高墙。他正进行一场改变文化的社会运动，推倒高墙、以爱拥抱台北。柯的筑高墙、铁栏杆之说，引来社运团体批判，“三年市长，真的是政客化”了？

台湾联合报报道，基层员警认为，柯文哲“不要让警员去当人肉盾牌”的说法，道出他们的心声。柯筑高墙的建议或许可行，但真正关键仍在政治人物面对陈抗不能有两套标准，社会也要支持警察强势执法，否则围墙再高、警力再多，终究治标不治本。

柯文哲前晚主持劳团游行警方维安闭门检讨会时，就提出这样想法，昨天柯举行就任三周年记者会公开说明他的主张，柯还表示，已交代市警局长陈嘉昌和中央商量看看。

柯文哲说，据警方统计，上周六劳基法游行的维安警力就耗掉三千人，这样台北市的交通、治安会受到影响。陈抗是人民权利，市府绝对尊重，但不能陈抗走到一半躺在马路上堵住干线道路，这个不行。

他说，如果要捣蛋，快闪一、两分钟就算了，“我当成KUSO”，但从晚上六时搞到午夜十二时，已经搞了六个钟头，“坦白讲，警察累了，没有办法再陪你们玩下去”。

柯文哲表示，自由以不侵犯别人的自由为范围，“我尊重你有陈抗的自由，但请你不要妨碍别人的自由，你把干线道路堵住，难道执政者或公权力要假装没看到，让你躺在地上？这不可能嘛，闹够了，该驱离就驱离”。

柯文哲说，关于陈抗的申请，路线怎么核准，新工处和警察局不可以互相矛盾；若不按照申请路线走、破坏公物、阻碍交通等该怎么处理，这些SOP流程都要重订。

柯文哲还建议，中央政府的硬体改善，像是拉高围墙、铁栏杆，不然每次大量警力都被迫要去当人肉盾牌。像是行政院、立法院等中央部会的围墙，不要一翻就过去。

针对柯文哲提出中央政府围墙、铁栏杆拉高的建议，台湾府院均未具体回应，不过，就在上周四，台国安单位基于总统府维安，建议府方参考美国白宫等多国元首办公处所，在兼顾人员维安与重要历史建物保护下，增设铁栏杆。相关规划已送文化部“国定古蹟审查会议”审查。

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