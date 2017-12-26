上海一公司广告未完整展示中国地图 被罚款100万

日前，中国国家工商总局对外公布了2017年第三批虚假违法广告典型案例。其中，上海华与华营销咨询有限公司因在其设计中未完整展示中国地图而被上海静安区市场监管局罚款100万元。

据环球时报报道，据工商总局网站所公布的消息，在违法名单中，上海华与华营销咨询有限公司为华夏幸福基业股份有限公司在动车组列车展牌媒体及航机杂志上设计广告。工商总局称，广告中使用的中华人民共和国地图未将国界线完整、准确的表示，损害了国家尊严及利益。且当事人在以后的相关广告设计中，在已知其广告地图绘制错误的情况下，仍未将中国领土表示完整、准确，客观上持续了违法行为，放任了危害后果的继续发生，违反了《广告法》第九条规定。2017年11月，上海市静安区市场监管局作出行政处罚，没收广告费用8.8万元，罚款100万元。

2015年开始实施的中国新《广告法》第九条明确规定，广告不得损害国家的尊严或者利益，泄露国家秘密。对于违反第九条规定的，《广告法》明确将对广告经营者、广告发布者，由工商行政管理部门没收广告费用，处二十万元以上一百万元以下的罚款，情节严重的，并可以吊销营业执照、吊销广告发布登记证件。

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