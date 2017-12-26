台湾空气品质差 中部以北下午可望改善

昨圣诞节空气品质差。台湾在境内与境外空气污染物交杂之下，全台的空气品质持续糟糕，环团批评政府没有预警机制，台环保署表示，将于每日晚间十点增加一次预报。环保署指出，今天冷气团减弱后，中部以北下午开始会改善，不过，脏空气往南输送，再加上云嘉南的扬尘、大气扩散条件不佳等因素，初步观测中南部周四前空气品质都持续达到红害。

据台湾联合新闻网的消息，空气污染持续，这波空气污染是近3年来最严重。空气污染物从23日开始于西半部累积，当天晚上各地陆续达到红害、橘色警戒，一直到24日空气污染物仍持续，导致当天有高达50测站达到红害，昨天污染持续，就连空气相对好的北部也一度达到所有测站都橘色警戒。

台湾健康空气行动联盟成员许心欣表示，23日空气污染物就持续累积，可是政府完全没有任何预警机制，直到24日晚间才发出受境外污染空气品质不良等预警，“这时候民众都已经吸了多久空气污染物”，她认为，政府不该在境内空气污染严重的时候完全消失，等到有境外污染时，才出来敲锣打鼓。

环保署表示，未来只要台湾有3个空品区达到红害等级，将会对外说明提醒，让民众减少户外活动，加强防护。此外，除了原本的上午10点半及下午4点半的两次空品预报之外，也将再增加一次晚上10点空气品质预报时间，让民众接收空气品质资讯更即时。

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