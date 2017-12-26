受训导盲犬圣诞节被拒之门外 港餐厅道歉

圣诞节本是欢庆的日子，但有香港市民25日带导盲犬到西环一间餐厅用餐时，疑遭不友善对待，甚至拒诸门外，即便事主言明狗只是导盲犬，员工仍直言“不欢迎！”事主其后在社交媒体分享经历，引来大批市民抱不平。涉事餐厅随后在社交平台道歉。

据香港01报道，事主指，曾遇到不少不欢迎导盲犬的餐厅，但首次遭受如此无礼对待，不难想象视障人士带同导盲犬在外用餐时被拒绝，会有多无助和不快，希望更多餐厅愿意为视障人士打开方便之门。

事主发出帖文后，不少市民为事主抱不平，声讨“十字冰室”，并指以后不会再光顾该餐厅。短短4小时，即收集近5000个“嬲嬲”和超过2500次分享。十字冰室随后在面簿（Facebook）回应事件，指就今天发生的不愉快事件，对受影响的顾客深感抱歉，解释冰室一直欢迎视障人士带同导盲犬内进，经内部了解后，已对涉事员工的服务态度予以谴责，并承诺会加强对前线员工的培训以改善服务质素。

根据《残疾歧视条例》（第487章），任何人士如拒绝视障人士携同导盲犬，包括正在和视障人士接受引路训练的导盲幼犬，进入容许公众人士进入的处所，或拒绝向他提供服务或设施，则可能被视为触犯《残疾歧视条例》。

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