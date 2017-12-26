报告：环北京廊坊房价下跌36% 投资投机者被套牢

由中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院城市与竞争力研究中心25日发布的《中国住房市场发展月度分析报告》（以下简称报告）显示，11月，中国一线城市房价全面停涨，北京房价已经连续下跌7个月。

中新网报道，根据2017年11月大数据房价指数监测，一线城市房价全面停涨，其中北京、上海继续下跌，广州、深圳环比也接近停涨。不过四个一线城市都尚未跌破上年同期价格，广州11月房价比上年同期仍上涨46.82%。

值得关注的是，北京房价已经连续下跌7个月，从4月最高点至11月的累计跌幅为15.5%，4月北京房价中位数为63647元（人民币，下同）/平方米，11月二手房成交价中位数降至56078元/平方米，累计下降了7569元/平方米。

环京板块累计跌幅较大。以廊坊（燕郊）为代表，从4月最高点至今累计下跌36.9%，跌幅居全国之首。房价中位数由4月的31879元/平方米跌至11月的不足20000元/平方米。报告称，疯狂炒作带来房价的大起大落，一大批投资投机者被深度套牢。

二线城市中除了成都、南京环比涨幅高于2%以外，其他城市房价均相对稳定；热点三四线城市如佛山、东莞、合肥、无锡等也趋于停涨。多数样本城市环比涨幅在1%以内。

报告分析认为，从宏观形势看，国际经济形势不明朗造成经济发展前景的不确定性增加，金融市场实际利率居高不下，构成短期房地产市场退热的基本面因素。从政策面看，中央反复强调房地产市场调控政策应持续不放松，房产税今后数年进入立法程序的可能性加大，各种促进租赁市场发展的政策不断推出，这些因素使得短期房价预期趋于稳定。

报告预计，短期内房价将延续当前态势，作为楼市风向标的一线城市房价持续低迷无反弹迹象，房价的停涨或下跌逐步向三四线城市波纹扩展，购房者应注意规避追高风险。

报告提醒，中国城市住房市场的长期供求矛盾仍然存在，房价稳定来之不易，应保持调控政策的总体延续性与稳定性，避免放松后房价迅速反弹。

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