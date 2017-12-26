乐视系又有1.6亿元资产被冻结 贾跃亭两套北京房产被查封

乐视系公司又有上亿元资产遭到冻结。12月22日，北京法院审判信息网上挂出了飞毛腿（福建）电子有限公司与乐视控股（北京）有限公司、乐视移动智能信息技术有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书。根据裁定书，飞毛腿电子向北京市第三中级人民法院申请财产保全，请求冻结乐视移动、乐视控股名下的银行存款或查封、扣押其相应价值的财产，限额1.67亿元（人民币，下同）。

据澎湃新闻报道，工商资料显示，飞毛腿（福建）电子有限公司股东为KEEN POWER HOLDINGS LIMITED（香港），根据香港公司查册处资料，该公司中文名称为锐能集团有限公司。

据飞毛腿官方网站介绍，飞毛腿集团成立于1997年，2006年底在香港上市，目前集团下属包含飞毛腿（福建）电子有限公司及飞毛腿电池有限公司等十多家公司，产品涉及到手机电池、移动电源、动力电池等，主要客户有华为、中兴、小米、联想、三星等品牌。

而乐视移动则为乐视手机业务的运营主体。去年11月乐视爆发资金链危机，导火索就是手机业务欠下供应商巨款。

北京市第三中级人民法院审查认为，申请人飞毛腿电子的财产保全申请符合法律规定，应予准许，裁定冻结乐视移动、乐视控股名下的银行存款或查封、扣押其相应价值的财产，限额1.67亿元，裁定立即开始执行。该裁定书的落款日期为2017年6月14日。

北京市第三中级人民法院在7月10日发布的民事裁定书，则详细披露了飞毛腿电子与乐视控股、乐视移动的纠纷案的详细诉求，案件立案时间为4月28日。

原告飞毛腿公司诉请：1，乐视移动支付人民币贷款1144.6万元，美金贷款2182.58万美元（折合1.5亿元人民币）及利息，暂计至4月10日止为549.17万元；2，乐视控股对上述第一项请求承担连带支付责任；3，乐视移动、乐视控股承担本案诉讼费用。

目前，乐视移动和乐视控股均已被法院列入了失信被执行人名单，一同上榜的还有乐视创始人贾跃亭。

此外，12月25日，北京法院审判信息网还挂出了华福证券与贾跃亭公证债权纠纷案的执行进展。

华福证券于9月1日向北京市第一中级人民法院申请强制执行，金额为2.01亿元及违约金。执行中，法院依法对被执行人贾跃亭的银行存款、房屋登记、车辆登记进行了调查，扣划被执行人贾跃亭银行存款130.94万元，轮候查封了贾跃亭持有的乐视网10.24亿股股份，轮候查封了贾跃亭名下位于北京市东城区东直门外大街x房产和位于北京市朝阳区双花园南里二区x房产。现查明贾跃亭无其他可供执行的银行存款、无其他房屋登记记录、无车辆登记记录。

根据裁定书，本次执行中，被执行人贾跃亭应履行2.03亿元及违约金，已履行130.94万元，尚有2.02亿元及违约金未履行。

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