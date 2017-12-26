赵克志谈公安基层工作重要性：首都稳 全国稳

中国公安部党委书记、部长赵克志12月25日在北京调研并主持召开部分派出所所长座谈会。他充分肯定了北京市公安局在确保首都社会大局持续安全稳定及推进警务体制机制改革等方面取得的显著成绩。并强调，首都稳，全国稳。

据中国公安部网站消息，调研中，赵克志专门主持召开部分派出所所长座谈会，听取了不同城区的8位派出所所长的意见建议和北京市公安局推进警力下沉的工作汇报。他充分肯定了北京市公安局认真贯彻落实总书记习近平关于维护首都安全稳定的重要指示精神，在市委、市政府的正确领导下，在确保首都社会大局持续安全稳定及推进警务体制机制改革等方面取得的显著成绩。他说，首都稳，全国稳。首都的安全稳定，离不开一线民警特别是基层派出所民警的顽强拼搏、苦干实干和无私奉献。

赵克志强调，要增强“四个意识”、提升政治站位，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，始终把维护国家政治安全置于首位，切实把忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心落实到各项公安工作中。要坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，切实打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。要牢固树立以人民为中心的发展思想，始终牢记人民公安为人民的初心和使命，把党的群众路线贯穿到派出所工作的方方面面，真正把公安工作的根基厚植于人民群众之中。要积极适应深化依法治国实践新要求，始终坚守公平正义的基本价值取向，始终坚持严格规范公正文明执法，努力让人民群众感受到公平正义就在身边。要始终坚持全面从严治党、全面从严治警，坚持一手抓党建、一手抓业务，切实把派出所党支部建设成为坚强的战斗堡垒，努力打造一支忠诚干净担当、党和人民满意的过硬队伍。

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