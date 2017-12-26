辜严倬云被牺牲 蓝议员忧两岸关系雪上加霜

台湾妇女联合会(简称妇联会)与内政部、不当党产处理委员会协商行政契约破局，妇联会主任委员辜严倬云被撤换，国民党新竹市议员郑正钤表示，辜严倬云是前海基会董事长辜振甫的妻子，因为拒做不当转型正义帮凶被牺牲，民进党政府此刻选择对一位德高望重的主委开刀，对于严峻的两岸关系，势必雪上加霜。

据台湾中时电子报报道，台内政部上周五宣布撤换辜严悼云，妇联会前天召开临时常委会，推举前立委雷倩接任。辜严倬云两度发出声明，强调自己求仁得仁，永远坚定站在公理和正义的一方。

郑正钤接受中评社访问时指出，看到辜严倬云强调“妇联会可解散，不做不当转型正义帮凶”，内心相当震撼，民进党政府基于处理不当党产与转型正义，把妇联会视为国民党附随组织，“让我们看到，蔡政府在达到政治目的之前，包括法律与宪法都可以践踏。”

郑正钤说，妇联会是大时代产物，以现在角度回头检讨70年前的妇联会，当然看到当时很多作法不适宜，不过历史已经翻了一页，解除辜严倬云的主委职务，只让外界看到，台湾在民主时代，不仅原地踏步，甚至倒退。

他表示，辜严倬云是前海基会董事长辜振甫的妻子，辜振甫1993年4月与大陆海协会会长汪道涵在新加坡举行了举世瞩目的“辜汪会谈”，1998年10月又在上海会晤，因为辜家的努力付出，两岸关系才能有进展，现在蔡政府为了转型正义，找辜严倬云开刀，怎样不让外界联想，蔡英文不承认九二共识就算了，连九二共识也要推翻。

免费试阅14天