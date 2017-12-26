江苏昆山通知270家企业年底停产 以保水质达考核要求

2017年已近年底，江苏省昆山市为了保证该市河流的国省考断面的水质达到国家下达的年度考核要求，12月24日下达紧急通知，要求该市范围内的270家企业全面停产。澎湃新闻报道，江苏省苏州市昆山开发区环监科工作人员25日下午证实：通知已下发，正督促企业停产。

该通知上附有270家企业的名单。通知称，近期，昆山市的自动监测数据显示，该市的国省考断面水质较差，达标形势严峻，尤其是赵屯断面（劣V类）、振东渡口断面（劣V类）、千灯浦口断面（劣V类）均无法达到省考要求。

为确保昆山市国省考断面达到国家下达的2018年度考核要求，决定对吴淞江赵屯（石浦）等3个断面所属流域工业企业自2017年12月25日起至2018年1月10日期间实施全面停产。到期视水质情况，决定是否延期。对吴淞江、太仓塘、千灯浦沿线闸门全部关闭，泵站禁止排水。

昆山高新区安全生产监督管理和环境保护局副局长周国华证实了通知的真实性，但表示，厂子并非全面停产，而只是要求产生废水的工序减少排放。周国华表示，该文件的最终解释权在昆山市环保局。

报道称，该通知由昆山市两减六治三提升专项行动领导小组（又称“263”）办公室下发。

另外，昆山开发区、周市镇的多家企业负责人25日也证实，他们已收到全面停产的紧急通知，并按要求已经停产。

一位纺织企业的负责人说，“有损失又能怎样，必须按通知要求进行停产。”

一家外资企业的负责人说，“我们也有收到这个请求。”该负责人说，此前接到过通知，要求减少废水的排放量。该公司排放的废水均已接入当地的污水处理厂。

昆山市一家企业的负责人告诉澎湃新闻，通知明确要求全面停产，也就是说不能排放废水。他的厂区里建有污水池，可以暂存废水，但只能扛三天，三天后必须停产。他说，厂里的污水此前都是对接到污水处理厂，处理达标后才排放的。

据扬子晚报2016年12月报道，江苏全省全省开展“263”专项行动，力求用2至3年解决一批影响环境质量改善的突出问题，其中包括，“国考断面水质优Ⅲ比例达到70.2%，劣Ⅴ类水体基本消除”。

2017年1月25日，昆山市 “263” 专项行动领导小组及办公室成立，副市长金健宏担任领导小组办公室主任。办公室下设综合工作组、 “两减” 工作组、 “六治” 工作组（分 “六治” 工作一组、 “六治” 工作二组、 “六治” 工作三组）和 “三提升” 工作组。

前述环监科工作人员表示，2017年12月初，昆山市曾下达过类似的紧急通知，不过那时候只是限产限排，没有这次严格。

澎湃新闻获得的材料显示，截至12月3日，昆山市先后下达了关于吴淞江赵屯（石浦）等3个断面稳定达标的“应急管控”、“强化管控”和“扩大管控范围”的三个紧急通知。

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