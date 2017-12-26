民进党执政首本国防报告书 首度将台美军事合作台面化

台湾国防部26日上午发布“中华民国106年国防报告书”，这是民进党执政后第一本国防白皮书，白皮书也首度将台美军事合作台面化。

据台湾联合报报道，白皮书中运用详尽图表，指中国大陆在南中国海进行“岛礁军事化”措施，兵力投射并推向第二岛链以西，造成台湾国防安全严峻威胁，图表详尽载明自2016年以来大陆军舰、军机跨区绕台训练的航线示意图。

这份白皮书也首度将台美军事合作台面化，除向台湾民众介绍军售流程，也公开证实两军多年来已实施部队层级的交流协训与观摩操演。国防部也在新版国防报告书中，提出“防卫固守、重层吓阻”战略，并正式将“战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌”列为台军建军战略。

报道称，台国防部将台美军事合作台面化，据了解是因应美国总统特朗普签署国防授权法案对台美军售的相关章节而来，台方是首度将之正式列为国防报告书内容。书中在“伙伴关系”的军事合作项下，首度正式介绍台美军事合作，详尽介绍“台湾与美国”依据台湾关系法作为双边关系的准据，美国持续供售台湾所需的防卫性武器，确保台维持足够防卫能力，并建立全方位军事交流管道。部队层级交流协训、观摩操演、整体战力评估，高阶会谈双边互动等，在质与量均有实质进展，象征美国对台湾具体的支持与安全承诺。

报告书指出，台军前瞻未来战争型态，评估中共军力发展与威胁，在有限国防资源条件下，就联合作战的需求，订定战力发展目标，提出“防卫固守、重层吓阻”军事战略，成立“资通电军”、编成“防空暨导弹指挥部”，以及“P-3C型反潜机”成军等，以更具弹性的国防组织及新型作战兵力，提升三军联合战力。

报告指出，未来建军规划与联合战力整建，将秉持“创新／不对称”思维，朝“机动、隐匿、快速、价廉、量多、损小、效高”方向，检讨军事投资优序，并透过汉光演习及三军联合操演，执行模拟推演与验证，以打造坚强防卫战力，吓阻敌不致轻启战端。

在武器筹获方面，台国防部宣示持续检讨军事投资建案程序、成本效益评估及武获专案管理，以达成国防资源的最佳运用。

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