海南省委书记：海南不能变成房地产加工厂

海南省委书记刘赐贵25日在海南省委经济工作会议上强调，“要坚决破除财政过分依赖房地产的怪圈，坚决落实‘房子是用来住的，不是用来炒的’定位，海南不能变成房地产加工厂。”

中新网报道，刘赐贵坦言，中央环保督察组日前向海南反馈环保督查意见时指出，房地产绑架海南规划，鼓了钱袋毁了生态。对此，他称，有些市县之所以过分依赖房地产，是因为短期很容易带来大笔GDP和财政税收。

刘赐贵与海南省长沈晓明在会上均就降低海南对房地产业依赖提出了相关要求。沈晓明说，海南要在生态红线区周边严格控制商品住宅开发，永久停止中部生态核心区开发新建外销房地产项目，海岸带可开发的一线土地、新批填海土地严禁用于开发商品住宅。

沈晓明称，要坚持和完善最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和开发强度双控制，大力推进节约集约用地。进一步加大闲置土地处置力度，依法分类处理闲置土地。创新土地供给机制，强化土地管控，决不允许以其它项目的名义变相搞房地产项目，决不允许随意改变土地用途和性质，决不允许炒卖土地。

此外，要在供给侧发力，重点发展壮大全域旅游、热带特色高效农业、互联网产业、医疗健康产业等优势特色产业，加快培育能替代房地产的支柱产业。

沈晓明说，由于海南房地产业占整个经济的比重很大，因此要有效防控房地产领域风险。要加强分类指导，妥善解决因政策调整带来的问题；提高租赁住房和共有产权住房供地比例，防止高地价推涨房价；加大整顿规范市场秩序力度，坚决打击投机炒作；坚持分类调控、因地因城施策，保持调控政策的连续性稳定性，切实防范化解房地产风险，促进房地产市场平稳健康发展。

刘赐贵在会上提出，要坚持和完善农村承包地“三权分置”制度，探索开展土地资本化、资产化试点，盘活利用好土地、闲置农房和宅基地，激活乡村沉睡的资源，增加农民土地增值收益。

此外，刘赐贵强调，海南要切实抓好房地产调控，深化实施“两个暂停”政策，决不允许以项目带地产、以项目圈地、转手倒卖土地等，防止房价出现大的起落，促进房地产业平稳健康发展。

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