维权人士吴淦颠覆国家政权罪一审判八年

中国知名维权人士吴淦早前被控“煽动颠覆国家政权”罪，案件今天（26日）在天津市第二中级人民法院一审公开宣判，法院认定吴淦犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利五年。

天津市二中院网站发布消息称，法院经审理查明，被告人吴淦因对国家现行政治制度不满，逐渐产生颠覆国家政权的思想。其后，吴淦长期利用信息网络散布大量言论，攻击国家政权和宪法确立的国家制度，宣扬用以颠覆国家政权的“推墙”思想；勾结一些具有颠覆国家政权思想的非法宗教活动人员、职业访民、少数律师和其他人员，以“维权”、表演“行为艺术”等为幌子，采取在公共场所非法聚集、起哄闹事，在信息网络上辱骂他人、散布虚假信息等方式，炒作多起热点案事件，抹黑国家机关，攻击宪法所确立的国家制度，实施了一系列颠覆国家政权、推翻社会主义制度的犯罪活动，严重危害国家安全和社会稳定。

法院认为，被告人吴淦的行为已构成颠覆国家政权罪。公诉机关指控吴淦犯颠覆国家政权罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。应依法从严惩处。法院根据吴淦犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，作出上述判决。

不过，香港01网站引述吴淦的律师葛永喜表示，今早法院只是宣布判刑结果，并未让吴淦作任何陈述。葛永喜指，吴淦一直认为自己没有做任何违法行为，因此不认罪，一定会上诉。

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