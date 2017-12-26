新马高铁计划 中资或组最强财团竞标

（早报讯）继捷运三号线计划后，新马高铁计划也传出中资有意参与的说法。

当今大马引述中国《财新网》报道指出，中国铁路总公司向《财新网》确认，中国、日本、韩国、法国及德国等多个国家都有意参与新马高铁计划的竞标。

《财新网》引述中国铁路总公司（中铁总）的匿名消息说，新马高铁项目由中铁总副总经理黄民负责，但目前中铁总还未提呈竞标计划书。

该报道指出，中方财团由中铁总牵头，联合中国中铁、中国铁建、中国交通、中国中车、中国通号、中投公司和中国进出口银行等八家企业，但不限于这八家企业。

该报道形容，这个财团的企业成员涵盖高铁全产业链的设计、施工、车辆、通信、运营等各环节，加上融资机构，是中国高铁走出去的最强阵容。

该报道指出，马新两国政府已在12月20日启动高铁计划的国际招标，首期启动的是车辆设计和线路建设的铁道资产公司招标，而竞标企业必须在2018年6月底前提交计划书。

该报道说，新马高铁计划将在2018年底前确定中标的企业。

全长约350公里的新马高铁全线共设八个站，其中335公里在吉隆坡、雪兰莪、森美兰、马六甲及柔佛境内，其余15公里设在新加坡。这项计划缩短两地的车程至90分钟。

马国终站位于吉隆坡的大马城，另外六站分别是布城、芙蓉、爱极乐、麻坡、峇株巴辖和依斯干达公主城；新加坡终站位于裕廊东。

不过，新马高铁项目公司（MyHSR）10月证实，发展商碧桂园已向政府建议，在柔州增加一个森林城的新马高铁车站。目前，陆路公共交通委员会目前正在研讨这项建议。

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