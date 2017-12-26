维权律师谢阳煽动颠覆国家政权罪成　免予刑事处罚不提上诉

中国维权律师谢阳被控煽动颠覆国家政权罪、扰乱法庭秩序罪一案今早（26日）于长沙市中级人民法院公开宣判。 法庭最终宣判谢阳煽动颠覆国家政权罪成，但可免予刑事处罚，而谢阳亦当庭表示服从判决，不上诉。

据香港01报道，法院认为，被告谢阳以颠覆国家政权、推翻社会主义制度为目的，在网络上发表言论、炒作热点案事件以及扰乱法庭秩序等方式，抹黑国家政权机关，攻击宪法所确立的国家制度，煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，其行为已构成煽动颠覆国家政权罪。

公诉机关指控谢阳犯煽动颠覆国家政权罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控其所犯扰乱法庭秩序罪可不单独定罪。法院同时认为，谢阳的行为虽已构成煽动颠覆国家政权罪，但尚未造成严重社会危害，且他归案后认罪、悔罪，根据谢阳犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，以及所具有的坦白认罪的法定从轻处罚情节，依法可以免予刑事处罚。

长沙市中级人民法院亦在微博公布庭审宣判片段，谢阳表示服从判决，不提上诉。他在庭上指，拘留和监视居住期间，没有受酷刑或严讯迫供，由于酷刑问题，给公众产生的不良影响和误导，表示歉意，他又说感谢司法机关从轻处理，日后一定会做一个守法的公民。

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