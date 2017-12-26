台湾新护照内页疑现美国机场 网友：成美第51州？

台湾外交部领务局近期推出第二代晶片护照（e-Passport），但有网友发现，新换发的护照内页疑似误用美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场照片，并戏称“台湾成为美国51州”。对此，台外交部澄清，那是台湾桃园国际机场，“百分之一百台湾风貌”。

台湾联合报报道，台外交部日前发布新闻稿表示，第二代晶片护照参采国际先进的护照防伪技术，包括增加持照人第3影像、防伪胶膜采用“金属化表面凸起”等，使护照防伪功能再升级，以及全面更新护照内页图案等，并纳入台湾各县市特色景点地标及风土民情等主题，以展现“活力台湾”风貌。

但有网友在爆料公社指出，新换发的护照第5页居然出现美国杜勒斯机场，“外交部很棒，正式宣告台湾成为美国第51州了”。

对此，台外交部回应称，第二代晶片护照内页图案是以台湾各县市具特色之景点、地标、风土及民情为主题，以充分展现“活力台湾”风貌。此次护照内页之一的机场图样系桃园国际机场，并非民众所称美国华府杜勒斯机场。

不过有桃园机场的员工打脸台外交部，称从内页图案的塔台来看，塔台形状较方扁，但桃园机场塔台不论是现有的还是正在兴建的都是圆柱状，应该不是桃园机场塔台，而是杜勒斯机场。这名员工也说，过去两个机场图案就常常被误用。

桃园机场旧的第一航厦建造于1979年，建筑本身参考杜勒斯机场的盖法，由结构专家林同棪运用了当时最新的预力结构所建造。

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