考研数学被指出现“神押题” 官方：已在核实

多名中国网友26日发微博称，2018中国考研数学出现“神押题”，考生怀疑发生泄题。对此，中国教育部考试中心工作人员表示，已经了解到信息，接到举报第一时间整理了相关视频的原件、截图和PDF文件，提交给教育部相关业务部门，相关部门正在进一步检查。若属实，警方将介入。

中青在线报道，多名网友发微博称，2018年全国硕士研究生统一招生考试数学科目出现“神押题”，一名名为“李林”的教师在考前押题视频中举的例题与实际考试试题十分相似。截至发稿，部分微博引起超过2000条转发。

一名考生说，“数学三的考纲要求掌握一阶差分方程，对二阶差分方程只需了解即可，基本上绝大多数辅导老师都是这样教的，可是这个老师在他的辅导班中不仅讲到了二阶差分方程，讲的题跟原题很接近，还有些题基本上就是数据变了下，如果说这是巧合，怕是难以服众吧。”

报道指，网传押题视频“2018李林押题班”共4段，总时长大约两三小时，课堂背景带有“中试考研”机构的字样。该机构实体为南京研道教育科技有限公司，注册资本200万元。公司法定代表人参股的另两家教育科技类公司此前曾被吊销。

“中试考研”网站的“名师团队”栏目显示，李林系“考研数学大纲的制定者之一”，并且，“从事教学和考研辅导多年，具有多年数学考研教学经验”。中试考研负责人刘老师表示，李林是大连理工大学教师，双方系合作关系，授课材料均为李林方面提供，是其核心教学研究成果。

大连理工大学数学科学学院官网载明，李林是该校数学研究所教师，研究方向为常微分方程。

截至记者发稿，前述考前押题授课视频已在视频网站删除。

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