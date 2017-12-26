两千年竹简揭开秦始皇寻“仙丹”之谜

根据考古学家的最新发现，秦始皇执政时，曾下达“求仙问药”的全国政令。一批近年出土的千年简牍，证实了秦始皇当年如何急欲寻求不死秘方。

据新华社报道，考古学家研究一批于2002年出土的秦朝简牍后发现秦始皇对寻求“仙药”的重视，他透过官方文书直接下文到地方，该政令甚至下达边陲地区的一级乡镇，显示其行政效率之高和对地方控制力之强。

湖南省文物考古研究所研究员张春龙指出，这批被命名为里耶秦简的档案中，当时的官员在窄长木片上用毛笔书写“都乡黔首毋良药芳草”、“琅邪献昆陯五杏药”等内容，张春龙解释：“这些都与秦始皇求仙药相关。大意是一个叫都乡的乡镇没有公文所求的芳草良药；一个叫琅琊的地方，可能位于今天山东临沂、青岛一带，献上了从一座昆仑山上采集的五杏药。”

专家认为，简牍对秦始皇求仙药的诏令及地方献药情况的记载，显示出2,000多年前秦朝统治下权力高度集中的情况。专家还说，秦朝虽然只有短短15年，却已有完备的医疗制度体系和档案，还有内服外用等多种治疗手段。

专家不仅发现，秦朝已有完备的医疗体系和档案，更在竹简中多次发现，当前中医常见的“艾灸”和“针刺”治疗手法，在两千多年前的秦代，已是常见的治疗手法。

新华社报道指出，中国古代正史对秦朝的记录非常有限。该批秦简完整再现了秦始皇治理国家、保证国家正常运转的秘密，被视为继兵马俑之后秦代考古的又一重要发现，填补了《史记》、《汉书》对部分秦史无记载的空白，不亚于甲骨文对于商史研究的意义。

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