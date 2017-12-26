台湾新党将成立服务委员会 与大陆台办部门对接

台湾新党主席郁慕明今天（26日）说，新党将成立“新党服务委员会”，与中共中央台办的相关部门对接，及时服务两岸同胞；模式将透过联络人建立服务机制，形成对台商、台生、台胞的服务网。

台湾联合新闻网报道，新党在党部召开记者会，郁慕明在会中介绍新党本月赴中国大陆进行创新之旅的成果。他说，11日新党代表团在北京与中共中央台办会谈，并会见大陆全国政协主席俞正声，就如何开创两岸新局面，进行恳切交谈。透过此次创新之旅，新党也与大陆方面达成共识，并决定未来的规画。

郁慕明表示，为因应总统蔡英文上台执政后，两岸官方协商停摆，但民间必须持续交流，新党会尽力量，为两岸交流中在大陆的台商、台胞、台生，以及在台湾的陆生、陆配等排忧解难，处理生活中遭遇的问题。

郁慕明宣布，新党会成立“新党服务委员会”，及时服务两岸同胞，先就台商、台生、台胞在大陆遭遇的问题优先处理，并协助在台湾的陆配、陆生解决各种疑难。

郁慕明表示，新党在大陆的服务模式，将透过联络人建立服务机制，形成新党在大陆对台商、台生、台湾的服务网。

此外，有媒体询问有关新党的资金问题，郁慕明表示，执政者有的是权力去查，新党都是公开的；至于有人说什么新党用新台币500万元去成立类军事组织，这不要说笑话了，现场谁拿500万去搞个组织看看，“500万台币带年轻人都不够”。他也说，问心无愧，所有该做的事，坦荡荡的继续向前走。

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