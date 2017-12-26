四川在民族地区实行15年免费教育

从2016年春季学期起，中国四川在实施免费义务教育和中职教育的基础上，全面免除民族自治地方51个县（市）公办幼儿园3年保教费和公办普通高中3年学费，并为所有普通高中在校学生免费提供教科书。

据光明日报的消息，在四川民族地区，适龄孩子可以享受从幼儿园到高中阶段15年的免费教育。对于经教育部门批准设立的民办幼儿园和民办普通高中，按公办幼儿园和公办普通高中的财政补助标准给予等额补助，收费标准高于公办教育机构的，家长只需要支付高出的那一部分费用。当年，四川省投入资金5.4亿元，受益学生近151万人。四川省教育厅厅长朱世宏说：“现在如果到四川民族地区去看，最有人气的一定是学校。”

报道称，受各种因素制约，四川民族地区贫困面广、贫困人口多、贫困程度深。民族自治地方51个县（市、区）中，有45个是国家重点支持的“三州三区”深度贫困县，是全国、全省脱贫攻坚的主战场之一。县贫民穷，很多贫困家庭无力支持子女完成全部学业，必须立足根本，从长远解决教育的短板，从改变一代人、培养一代人的高度抓脱贫攻坚。

如今，四川民族地区学校大多满负荷运行，对少数民族群众来说，“要我读书”早已经变成了“我要读书”。普格县中学校长龙尔聪告诉记者，普格县中学高一招生人数已由前两年的700多人增长到今年的1100多人，明年高一招生人数预计将超过1500人。

综合分析比较近年教育事业发展各项指标可以发现，2016年是四川省民族自治地方教育事业发展最快的一年。与2015年相比，义务教育均衡发展通过国家评估验收县增加12个；学前三年毛入园率、小学入学率、初中入学率和高中阶段入学率分别提高到75%、99.54%、99.64%和70.0%，比2015年分别提高5.02、0.28、3.74和16.78个百分点，在校生增加到151万余人，比2015年净增11.3万名学生。

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