华为消费者业务高管被调查 该部门六名前领导已被捕

知情人士消息称，华为消费者BG大中华区执行副总裁腾鸿飞已被带走调查。华为公司相关人士26日上午告诉《中国经营报》记者，“原消费者业务中国区销售主管腾鸿飞日前因涉嫌非国家工作人员受贿罪，已经被公安机关采取强制措施。”至于腾鸿飞涉嫌犯罪的细节，华为方面表示，“警方正在侦查中，一切请以警方披露信息为准。”

据中国经营报报道，记者获悉，腾鸿飞曾获得2017年华为内部管理奖项“蓝血十杰”，在华为消费者BG颇受内部高管重视。但自12月19日开始，腾鸿飞的微博和微信朋友圈已停止更新。

公开资料显示，腾鸿飞毕业于南京炮兵学院，最早是在诺基亚工作，陆续出任过诺基亚西区、南区的总经理，是诺基亚中国区几员大将之一。此后，腾鸿飞曾从诺基亚跳槽至三星，担任三星华南区总经理。2014年5月，腾鸿飞跳槽至华为，担任华为消费者BG主管销售工作的大中华区执行副总裁一职。知情人士告诉记者，随着华为消费者业务销量及营收的急剧放大，腾鸿飞在华为消费者BG的位置和职权越发重要。

华为公布的2017年前三季度智能手机销售情况显示，截至今年9月底华为手机发货量1.12亿台、同比增长19%，营收同比增长则大于30%。在全球市场上，华为手机市场份额排名第二，当时甚至已经超过苹果。

最近几年，华为内部反腐一直保持高压，其中影响最大的要数2014年的反腐案。公开资料显示，2014年9月，华为企业BG经销商反腐大会通报称，华为已经查实企业内部116名员工涉嫌腐败，并追回了3.7亿元资金。2014年8月，已经查实的116名涉嫌腐败的员工当中，4名员工被移交司法处理，涉及69家经销商。

2014年7月，华为消费者业务CEO余承东曾经发过一封内部信件专门提及反腐。在这封内部信件的开头部分，余承东表示，“每起被查处腐败的当事员工，其人生轨迹、家庭生活完全颠覆，法办坐牢，失去自由再忏悔为时已晚。因此，这次的半年总结，我想重点和大家谈：如何自律、抵制诱惑，防腐败、反腐败，在我们实现事业梦想的道路上我不希望大家掉队。”

2014年之后，华为内部反腐也未停止。据华为消费者业务此前的相关通报，该部门6名前中高层领导，带了内部资料到乐视、酷派，其中包括华为一些明星产品的设计师和消费者业务的老将，如华为P6总架构师张慧敏、华为终端架构设计部部长吴彬等。这些人员目前已被警方查实并批捕。

业内人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，很多企业都有内部反腐，但是由于很多是窝案，注定了这种内部反腐是运动式的、一时的，像华为这样多年来一直在内部反腐上保持高压的国内企业并不多见，这需要在企业内部打造廉洁的环境，才不至于“拔出萝卜带出泥”。

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