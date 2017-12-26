亚投行成立两年投资24个项目 仅有一个对华项目：帮助北京煤改气

昨日（25日）是亚洲基础设施投资银行（下简称“亚投行”）正式成立两周年。截至目前，亚投行已展开24个投资项目，主要涉及能源、交通、城市基础设施等领域，当中只有一个是对华项目。

据香港01的消息，亚投行有关负责人介绍，亚投行成立两年来已投资24个项目，项目贷款总额42亿美元（约56亿新币），主要涉及能源、交通、城市基础设施等领域。这些项目都位于亚洲及周边发展中国家，包括菲律宾、印度、巴基斯坦、孟加拉、缅甸、印尼等国，内容涉及贫民窟改造、防洪、天然气基础设施建设、高速公路／乡村道路、宽带网络、电力系统等方面。

亚投行表示，可持续基础设施、推动私营部门资本参与、跨境互联互通被确定为亚投行今后开展项目投资三大战略重点。

12月11日，亚投行公布首个对华项目，批出2.5亿美元（约3.36亿新币）贷款，用于“北京空气质量改善和煤改气”项目。亚投行表示，该项目覆盖大约510个村落、连接大约21.7万户家庭的天然气输送管网等工程，能有效降低北京地区的空气可悬浮细颗粒物浓度、减少碳排放、减少煤炭消耗，从而改善北京地区空气质量和环境质量。

据有关负责人介绍，作为中方主导发起的多边金融机构，为更好的为其他中低收入发展中国家基础设施发展提供融资支持，中国政府决定在亚投行成立初期不大量从亚投行贷款。而亚投行在华首个投资项目，是综合考虑亚投行宗旨、投资战略重点以及突出示范效应等方面因素的结果。

亚投行同时透露，今后在华开展项目投资，会重点考虑有助于环境保护、节能增效、减少碳排放以及改善边境地区基础设施互联互通的投资项目。

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