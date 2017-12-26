航班遭鸟击延误 女子扬言炸航空公司被拘五日

近日，一名女子因航班遭鸟击延误心生不满，竟扬言要炸航空公司，导致航班人为延误1小时15分钟。目前，违法行为人吴某玲因扰乱公共秩序被海南三亚警方处以行政拘留5日。

《海南特区报》报道，12月21日18时15分，天津航空三亚场站代办工作人员到三亚市公安局凤凰机场分局候机楼派出所报警，称一名女性旅客因航班延误扬言要炸航空公司。接到报警后，凤凰机场迅速启动相关应急处置预案，机场警方和安全保卫部门、消防、医疗急救等单位工作人员也做好了应急处置准备。值班民警赶到现场，将该女子依法传唤回派出所进行调查。

经查，旅客吴某玲(女，37岁)，准备乘坐当日17时30分的G×××96航班前往湛江，因航班遭鸟击延误4小时。航空公司根据工作预案，对游客休息和饮食作出安排。但情绪激动的吴某玲心生不满，竟拨打天津航空客服电话扬言“要炸航空公司”。天津航空三亚场站代办工作人员接到客服转来的警情后，立即到派出所报警。

经民警联合机务人员对飞机进行清舱检查，并未发现危险物品。因该旅客的一句恐吓语言，致使G×××96航班人为延误1小时15分钟。

该违法行为人扬言实施爆炸的行为已经严重扰乱公共场所秩序。三亚市公安局凤凰机场分局依法对吴某玲处以行政拘留5日。

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