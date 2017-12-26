新护照爆出大乌龙 台外交部改口︰误植美机场照片

台湾外交部领务局近期推出第二代晶片护照（e-Passport），但却因护照内页疑似使用美国杜勒斯国际机场照片，爆出大乌龙。对此，台湾外交部公众会副执行长欧江安今天早上郑重澄清表示，那“百分之百是桃园机场”；但却有外交部官员私下已坦承“用错了”。

台湾《自由时报》报道，台外交部领务局昨天开始开放民众申请换发第二代晶片护照；外交部说明，新护照升级防伪技术，包括增加持照人第3影像、防伪胶膜采用“金属化表面凸起”等，并全面更新护照内页图案，纳入台湾各县市特色景点地标及风土民情等主题，以展现“活力台湾”风貌。

新版护照内页图案包括桃园机场、玉山、故宫、高美湿地、云林西螺大桥、阿里山、关庙凤梨、旗津渡轮、垦丁海岸与龟山岛等风景。但有网友今天凌晨在爆料公社指出，第5页的底图是美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场照片，揶揄“正式宣告台湾成为美国第51州了”，“我们的外交部真的好棒棒喔”。

报道称，比对新版护照内页第5页的机场图样，与杜勒斯机场照片中的飞檐、塔台形式等都近乎百分之百雷同。但欧江安今天早上回答媒体提问时说明，第二代晶片护照制作过程非常严谨，有关民众质疑护照图样看起来像美国杜勒斯机场，欧江安慎重说明，“绝对不是”，那是台湾桃园国际机场的样子；欧说，每个机场的塔台都蛮像，强调“绝对百分之一百是台湾风貌”。

但台湾外交部官员今天下午已私下证实，新护照图样“用错了”，并表示他们正在查证流程何处出错，后续补救措施则要“回去想想办法”。官员说，护照上的图样和印刷都由中央印制厂负责，外交部也已确认过使用图样“都是有版权的”。

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