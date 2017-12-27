指抓落实是中共政治和思想路线 习近平：一把手是关键

中共中央政治局于前天（25日）至昨天（26日）召开民主生活会。中共总书记习近平主持该会议并发表重要讲话时指出，“抓落实”是中共的“政治路线”“思想路线”“群众路线的根本要求”，也是衡量领导干部党性和政绩观的重要标志。

中新社昨天引述习近平强调，中共十九大指明了党和国家事业前进方向，为中国“这艘承载着13亿多人的巨轮前行立起了新的航标”，为实现中华民族伟大复兴的“‘中国梦’吹响了新的集结号”。

他指出，有了好的决策、好的蓝图，关键在落实。贯彻落实中共十九大确定的目标任务，是当前和今后一个时期中央政治局的工作主题，也是中央政治局成员的主要任务。

习近平强调，学习贯彻中共十九大精神，要把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，学用结合，知行合一。

此外，要“抓落实来不得花拳绣腿”“光喊口号、不行动不行，单单开会、发文件不够，必须落到实处”。

他指出，“抓落实”是中共的“政治路线”“思想路线”“群众路线的根本要求”，也是衡量领导干部党性和政绩观的重要标志。

习近平表示，要有“真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲”“抓铁有痕、踏石留印抓落实”。

此外，要明确属于自己职责范围内的任务，抓住突出短板和薄弱环节，分清轻重缓急，加强政策配套，加强协同攻坚，加强督察落实，确保各项目标任务按时保质完成。

习近平指出，抓落实，一把手是关键。要把责任扛在肩上，勇于挑最重的担子，敢于啃最硬的骨头，善于接最烫的山芋，把分管工作抓紧抓实、抓出成效。

另一方面，习近平表示，坚持和加强中共的全面领导，首先要维护中共中央权威和集中统一领导。

他指出，保证中共全党令行禁止，是党和国家前途命运所系，是全国各族人民根本利益所在。中央政治局的成员对此必须保持十分清醒的认识。

此外，中共十九大在新时代党的建设总要求中明确提出加强党的政治建设，把保证全党服从中央、坚持党中央权威，以及集中统一领导作为党的政治建设的首要任务。

习近平表示，维护中共中央权威和集中统一领导，是“中国革命、建设、改革的重要经验”，也是“一个成熟的马克思主义执政党的重大建党原则”。

习近平也指出，中央政治局的成员要把维护党中央权威和集中统一领导，作为明确的政治准则和根本的政治要求，在“思想上高度认同”“政治上坚决维护”“组织上自觉服从”“行动上紧紧跟随”。

此外，在“政治立场、政治方向、政治原则、政治道路”上同中共中央保持高度一致，自觉维护党中央权威。习近平表示，这是对中共党员党性的考验，也是根本的政治纪律和政治规矩。

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