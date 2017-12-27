习近平：中共生于忧患、成长于忧患、壮大于忧患

中共中央政治局于前天（25日）至昨天（26日）召开民主生活会。中共总书记习近平主持该会议并发表重要讲话时指出，中共是“生于忧患、成长于忧患、壮大于忧患”的政党。

中新社昨天引述习近平表示，正是一代代中共党员“心存忧患、肩扛重担，才团结带领中国人民不断从胜利走向新的胜利”。

他指出，中国形势总的是好的，但前进道路上面临的困难和风险也不少。中国国内外环境发生了深刻变化；面对的矛盾和问题发生了深刻变化；发展阶段和发展任务发生了深刻变化；工作对象和工作条件发生了深刻变化。这对中共长期执政能力和领导水平的要求也发生了深刻变化。

习近平表示，中央政治局的成员尤其要增强忧患意识、居安思危，时刻准备进行“具有许多新的历史特点的伟大斗争”，知危图安，尽职尽责、勇于担责，着力破解突出矛盾和问题，有效防范化解各种风险。

另一方面，习近平强调，“四风”问题具有顽固性反复性，纠正“四风”不能止步，作风建设永远在路上。

他指出，形式主义、官僚主义同中共的“性质宗旨和优良作风格格不入”，是中共的大敌、人民的大敌。中央政治局的成员必须带头树立正确政绩观，始终“做老实人、说老实话、干老实事”，自觉反对形式主义、官僚主义。

习近平也表示，中央政治局的成员不仅要带头不搞形式主义、官僚主义，而且要同形式主义、官僚主义的种种表现进行坚决斗争，聚焦突出问题。

此外，要充分认识形式主义、官僚主义的多样性和变异性；摸清形式主义、官僚主义在不同时期、不同地区、不同部门的不同表现，紧密联系具体实际，既解决老问题，也察觉新问题；既解决显性问题，也解决隐性问题；既解决表层次问题，也解决深层次问题，抓出习惯，抓出长效。

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