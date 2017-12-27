习近平：中央政治局成员要拜人民为师

中共中央政治局于前天（25日）至昨天（26日）召开民主生活会。中共总书记习近平主持该会议并发表重要讲话时指出，中央政治局的成员要拜人民为师，向人民学习，放下架子、扑下身子，接地气、通下情。

中新社昨天引述习近平指出，调查研究是中共的“传家宝”，是做好各项工作的基本功。要在全党“大兴调查研究之风”，推动全党“崇尚实干、力戒空谈、精准发力”。

此外，让改革发展稳定各项任务落下去，让惠及百姓的各项工作实起来，推动中共中央大政方针和决策部署在基层落地生根。

习近平强调，中央政治局的成员要拜人民为师，向人民学习，放下架子、扑下身子，接地气、通下情，“身入”更要“心至”。

此外，围绕全面从严治党问题，围绕贯彻落实中共十九大精神需要解决的问题，围绕坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，围绕人民群众生产生活问题，围绕改革稳定发展问题，开展深入细致的调查研究，抓住中国老百姓“最急最忧最怨”的问题，解决好群众“最关心最直接最现实”的利益问题，真正把功夫下到“察实情、出实招、办实事、求实效”上。

习近平表示，中央政治局的成员也要以身作则，推动各级干部动起来、深下去，使调查研究在全党蔚然成风。

免费试阅14天