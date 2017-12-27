杨晶昨亮相全国行政学院院长会议并发表讲话

中国全国行政学院院长会议昨天（26日）在北京召开，中国国务委员兼国家行政学院院长杨晶出席会议并讲话。这是继他本月15日陪同中国总理李克强、在中南海会见港澳特首后再度亮相。

综合新华社、中新社等报道，杨晶指出，中共十八大以来，全国各级行政学院在以中共总书记习近平为核心的党中央坚强领导下，围绕中心、服务大局，突出特色、注重质量，坚持全面从严治党、从严治院，各方面工作取得显著成绩，行政学院事业发展进入了新时代。

杨晶强调，新时代要有新气象新作为。各级行政学院要深入学习贯彻中共十九大精神，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，牢固树立“四个意识”，高扬学院“姓党”旗帜。

此外，也充分发挥特色优势，做强培训主业，打造高端智库平台，更好服务中共和政府科学决策、干部队伍建设和全面开放新格局。

杨晶表示，要加强中共对行政学院工作的领导，建立完善质量立院、人才强院、从严治院体制机制，大力推动改革创新。此外，也不断开创新时代行政学院事业发展新局面，为决胜全面建成小康社会、“夺取‘新时代中国特色社会主义’伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的‘中国梦’”作出新贡献。

另据《星岛日报》今天（27日）指出，64岁的杨晶在中共十九大“落选”新一届中央委员，卸任中共中央书记处书记，引发关注。财政部长肖捷接替他担任中央国家机关工委书记，被视为将担任国务院秘书长。

此外，有媒体引述网传消息，指杨晶已被解除一切职务，并遭“断崖式”贬官，保留处级待遇，还已离京返回内蒙古。杨晶频频亮相，显示上述传言不实；他目前仍是国家领导人。

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