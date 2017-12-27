网络空间安全军民融合创新中心在北京成立

在中共中央军民融合办和军队相关部门指导下，由360公司牵头承建的“网络空间安全军民融合创新中心”昨天（26日）在北京正式成立。

据中新社报道，360企业安全集团董事长齐向东当天在北京举行的成立仪式上介绍，创新中心的成立是基于新安全形势的现实需要。此外，也应对全球网络安全复杂形势挑战的需要；贯彻落实网络强军战略和军民融合战略的需要；网络安全企业成长发展的需要。

齐向东介绍说，网络空间安全威胁目前呈全球化蔓延趋势。今年5月全球爆发的“永恒之蓝”勒索病毒、乌克兰电网遭攻击、美国大选“邮件门”等事件表明，网络恐怖袭击、网络经济犯罪、网络舆论乱局成为全球公害。

他表示，网络安全事关国家安全、政权巩固、社会稳定和战争胜败。

齐向东也说，创新中心建设过程中，360将提供专业技术和人才的支持、提供大数据安全分析的基础支撑、牵头做好军地协同的纽带。

此外，360作为中国最大的网络安全公司，目前拥有6亿PC用户和8亿移动端用户，以及全球最大的网络安全大数据库，建成了全球首个真正基于大数据技术的未知威胁发现和回溯系统。

据报道，中国国家发展和改革委员会今年2月批准360承建大数据协同安全技术国家工程实验室，以解决中国大数据环境下所暴露出的数据安全和系统安全监测、预警和应急处置能力不足等问题。

依托这一实验室，360将为创新中心提供大数据安全分析的基础支撑。

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