缓解华北天然气供应紧张 中海油调配200亿方天然气

中国海洋石油集团有限公司（以下简称中海油）昨天（26日）透露，中海油今冬明春共安排200亿立方米天然气，同比增加33%，保障华北地区冬季用气稳定。

据中新社报道，华北地区进入11月天然气保供形势严峻。作为中国国内进口液化天然气最大供应商，中海油11月以来已接卸液化天然气超过500万吨，有效缓解华北地区天然气供应紧张局面。

除利用沿海各液化天然气接收站资源在供暖季调峰外，“南气北输”“南气北运”也成为保障中国国内天然气市场稳定的有效措施。

据报道，在华南地区，中海油与中国石油密切合作，提前完成广东管网与西二线互联互通，实现了首次“南气北输”。

在华北部分地区日益紧张的天然气保供形势下，中海油南海天然气和进口液化天然气资源源源不断地自广东北上，为天然气冬季保供提供重要支持。

此外，中海油“南气北运”的首辆满载20吨液化天然气槽车已于近日运抵华北。按照计划，未来一段时间，参与“南气北运”的槽车将超过100辆，“南气北运”的密集程度将达到每天17车。

中海油今年也首次采用海上应急储罐的方式，提高天然气应急供应能力，用两艘装满液化天然气的船舶，在近海漂航待命。这即相当于增加了2亿方的“移动式”天然气储库，并可在短时间内靠泊沿海液化天然气接收站，应急补充天然气供应。

据了解，通过海上天然气和进口液化天然气互补，中海油已投产液化天然气接收站八座，储罐24个，总容量358万立方米，天然气总存储能力约为25亿立方米，为中国冬季调峰用气提供了有力的资源储备。

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