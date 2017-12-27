湖南韶山纪念毛泽东诞辰124周年

昨天（26日）是毛泽东诞辰124周年纪念日。其家乡湖南韶山举行向毛泽东铜像敬献花篮、吃福寿面、健身长跑赛等纪念活动，表达对毛泽东的怀念之情。

据中新社报道，昨天零时许就有来自中国各地的民众抵韶山市的毛泽东广场。据报道，人们手持鲜花、挥舞红旗，在广场上唱歌、跳舞。

此外，天刚蒙蒙亮，韶山村村部大楼前坪就热闹起来，韶山乡亲为前来的游客奉上“福寿面”，以示祝福。

韶山村村民向游客介绍说：“在韶山，过生日有吃面条的习惯，长长细细的面条表达人们幸福安康、长寿延年的美好愿望。”吃“福寿面”也表达对毛主席的思念之情，已成为当地的民间风俗。

许多吃完“福寿面”的民众随后又赶往毛泽东广场，并在工作人员的引导下向毛泽东铜像敬献花篮、鞠躬致敬，表达追思。此外，人们也随着歌颂毛泽东的红歌《东方红》的旋律高歌。

另一方面，2017年“‘跑进新时代’·湖南省（韶山）健身长跑赛”于前天（25日）在韶山“开跑”，近3000名跑步爱好者参加了12.26公里的经典跑与六公里的健康跑项目。

据报道，每年毛泽东诞辰日前后，韶山都要举行纪念性长跑比赛，以响应毛泽东提出“发展体育运动，增强人民体质”的号召。随着参赛人数逐年增多，这一活动已成为湖南全民健身赛事品牌。

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