河南官方微博昨涉“辱毛”被整顿

昨天（26日）是毛泽东诞辰124周年，中共河南省委文明办公室旗下的官方微博却发出一则微博，大谈1991年的12月26日是“苏联解体日”，并称“某一个个人出生来到这个世界，也许是一个微不足道的小事”，引发轩然大波。

据《星岛日报》今天（27日）报道，中国官媒《人民日报》欧洲版微博随即痛批上述微博，质问“这唱的是哪一齣？”河南省文明办昨天下午则撤下该微博并道歉，停止值班编辑的职务，并将严肃追责。

据报道，河南文明办官方微博当天发文“历史上的今天”，称1991年12月26日，苏维埃社会主义共和国联盟正式解体。该文称，“这一天，某一个个人出生来到这个世界，也许是一个微不足道的小事”“然而一个庞大乌托邦帝国的彻底崩溃，这才是值得人类历史记住的”。

该文一出，立刻引起“左派”网民严厉抨击，指这“简直是对伟人的侮辱”。

《人民日报》欧洲版的官方微博也立即痛批，质问“这是唱得哪一齣？”“（中共）十九大刚过，某些部门思想上就松懈了吗？”

但也有网民称，“小编说的是历史事实，不用道歉的。”。

据报道，河南省文明办官方微博昨天下午3时零9分撤下了上述微博，并刊出道歉声明称：“该微博错误引用某个人微博内容，造成严重影响，我们深表歉意，依照河南省委宣传部高度重视、查明原因、严肃处理的要求，河南省文明办已停止了值班编辑的职务，对出现的问题反思整改，对有关当事人严肃追责，确保今后不再发生此类问题。”

免费试阅14天