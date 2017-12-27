台湾政党2016年政治献金结余：民进党外多呈负数

台湾监察院昨天（26日）公布2016年政党政治献金收支结算表，民进党政治献金收入有1.4731亿余元（新台币，下同，700万新元），国民党1. 2205亿余元。

据中通社报道，收入方面，民进党比国民党多2500万余元，但收支结余，民进党有3133万余元，国民党却是负4030万余元。

若与2015年相比，国民党收支结余还有933万余元，2016年却降为负4030万余元。短短一年内，差了近5000万。

民进党2016年政治献金收入中，个人捐赠收入占最大宗，约1.664亿余元、营利事业捐赠收入3666万余元、匿名捐赠收入331万余元、人民团体捐赠收入64万余元。

支出方面，由于2016年适逢选举，民进党支出1.1597亿余元，其中最大宗的包括人事费用支出3399万余元、选务费用支出2751万余元等。

国民党方面，政治献金收入最大宗来源同样是个人捐赠，约6575万余元，其次是营利事业捐赠收入5516万余元。

支出的1.6236亿余元中，主要包括业务费用支出6045万余元、人事费用支出3896万余元、选务费用支出3638万余元，以及捐赠其推荐公职候选人竞选费用支出2406万元。

其他政党方面，时代力量政治献金收入644万余元、支出846万余元，收支结余负202万余元；亲民党收入1744万余元、支出1806万余元，结余为负62万余元。

台湾主要政党除民进党之外，政治献金结余多呈负数。

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