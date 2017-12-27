湖北典籍博物馆开馆 “荆楚宝典”北宋《华严经》亮相

湖北典籍博物馆昨天（26日）开馆，昔日受到严密保护的“荆楚宝典”从此“走出深闺”，分期分批与观众见面。其中，湖北省图书馆“镇馆之宝”北宋《华严经》首次亮相。

据中新社报道，湖北目前收藏古籍约150万册，其中入选中国国家珍贵古籍名录226部。

湖北省图书馆党委书记贺定安介绍，湖北典籍丰富，简牍、金石、古籍均有收藏，尤以古籍蔚为大宗。

过去，为防止典籍生虫发霉，这些珍稀宝典常年放置在恒温恒湿的环境里，处于24小时严密监控状态。

贺定安表示，典籍博物馆的作用是让古籍“走出深闺”，零距离面向大众。

作为湖北省图书馆子馆，湖北典籍博物馆占地5000平方米，分为展览区、体验区、阅览区。其中，展览区设有珍贵古籍正本展出、部分古籍修复工具实物展示。

在体验区，观众可近距离观摩古籍修复、碑文拓印等；阅览区则主要提供新版古籍、数字缩微制品及家谱等资料的查阅浏览。

开馆当天，现场以宋元明清的时代顺序共展出古籍60部，内容以刻本为主，辅以写本、钤印本、活字本、套印本，稿本、抄本等，力求全方位展示版刻发展变化的时代脉络和不同版本形态的古籍。

其中，展出的北宋《华严经》残本，由22卷23段经文连缀，是2015年入藏湖北省图书馆后，首次与观众见面。

湖北省图书馆副研究馆员管小柳表示，《华严经》是湖北唯一一本真正意义上的宋代藏本，堪称湖北省图书馆的“镇馆之宝”。

管小柳透露，《华严经》是《金粟山大藏经》的一部分，距今900多年历史。《金粟山大藏经》以字体和纸张久负盛名，目前存世约20件。因此，作为《金粟山大藏经》零卷残纸的《华严经》，亦属珍贵。

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