于伟国会见日本执政党代表团 冀推进与日本友好交流合作

中共福建省委书记、省长于伟国昨晚（26日）在福州会见了日本自由民主党干事长二阶俊博、公明党干事长井上义久率领的日本执政党代表团。

据中新社报道，日本执政党代表团此行到福建是参加中日执政党交流机制第七次会议；该会议于前天（25日）开幕。此次会议中，中日双方围绕政治、经济和人文交流三大专题展开深入的探讨。

于伟国说，中日建交以来，随着中国的改革开放，福建和日本在经贸、文化、民间等方面的交流交往更加密切，并且与日本的长崎县、冲绳县都建立了友好省县关系。

据于伟国介绍，日本现在是福建的第七大外资来源地和第五大贸易伙伴。截至目前，今年福建和日本的进出口总额达到了614亿元人民币（125.72亿新元），增长12.45%。到目前为止，日本在福建实际投资的项目有1373个，到资26.3亿美元（35.31亿新元）。

据报道，在前天的中日执政党交流机制第七次会议上，日方代表认为，“一带一路”建设潜力巨大，日本愿与中国开展更多领域的交流合作，不断改善两国关系。

于伟国说：“福建作为海上丝绸之路的起点，同时是陆海枢纽的交汇点，在‘一带一路’倡议中，可以和日本一起更好地发挥积极作用。”接下来福建在生态环境的保护、节能环保产业的发展等方面，与日本有很广阔的交流合作空间。

于伟国也表示，希望以此次日本执政党和经济界代表团到福建访问为契机，进一步推进福建和日本各地的友好交流与合作，进一步增进相互的了解，增进共识。

报道引述二阶俊博表示，日本一直希望深化与中国的缘分和纽带，也重视与中国地方的交流，希望进一步推动日中地方城市之间的交流，进一步深化双方之间的友好。

井上义久则表示，此次来到福建，感受到福建作为海上丝绸之路起点，将来发展的潜力非常大。他说，日本经济界非常期待与福建加强交流合作，同时希望双方民间的相互交流能取得进一步的发展。

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