王毅：探讨中巴经济走廊以适当方式向阿富汗延伸

中国外交部长王毅昨天（26日）在北京同阿富汗外长拉巴尼、巴基斯坦外长阿西夫共见记者时称，中巴双方愿同阿方一道，本着互利共赢原则，积极探讨中巴经济走廊以适当方式向阿富汗延伸。

中新社引述王毅说，中巴经济走廊符合中巴双方需要，致力于中巴两国共同发展。实施4年多来，走廊为改善巴当地民生、促进巴基础设施建设发挥了重要作用，取得了良好经济社会效应，也为促进地区互联互通提供了重要机遇。

王毅表示，中巴经济走廊不针对第三方，同时希望惠及第三方，惠及整个地区，成为地区一体化的重要动力。中巴经济走廊是经济合作项目，不应将其政治化。走廊与地区现有的争端，包括领土争议没有关系，也不应有关系。

此外，王毅指出，阿富汗是中巴共同的重要邻国，在发展经济、改善民生方面有着迫切愿望，也愿融入区域互联互通进程。

他表示，中巴双方愿同阿方一道，本着互利共赢原则，探讨中巴经济走廊以适当方式向阿富汗延伸，从长远讲，通过阿富汗逐步与中国-中亚-西亚经济走廊相互对接。

至于具体合作项目和合作方式，三方将本着由易到难、由小到大、循序渐进的原则，通过三方的平等协商确定。改善边境地区的民生可能是延伸的一个切入点。

王毅表示，总之，三方同意共同促进“一带一路”框架下更广泛的互联互通，为地区的发展繁荣作出贡献。

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