宁波舟山港成全球首个“10亿吨”大港

一只身披“红妆”的集装箱今天（27日）在浙江宁波舟山港穿山港区集装箱码头6号泊位，被吊装至“美瑞马士基”轮。这标志着宁波舟山港成为全球首个年货物吞吐量超“10亿吨”大港，连续九年位居世界第一。

据中新社报道，宁波舟山港东临全球最繁忙的太平洋主航道，西靠中国最具活力的长三角经济圈，南北双向辐射中国大陆海岸线。

此外，242条航线连接着全球600多个港口，是中国大型和特大型深水泊位最多的港口、大型船舶挂靠最多的港口。

据报道，宁波舟山港集团2015年9月29日揭牌成立，迈出港口实质性一体化的重要一步，当年全港集装箱吞吐量首次突破2000万标准箱。

浙江省海港集团、宁波舟山港集团于2016年实现深化整合，宁波舟山港股份有限公司注册成立，当年全港货物吞吐量突破9亿吨。

宁波舟山港股份新闻发言人、董事会秘书蒋伟表示，从2016年超越“9亿吨”到今年突破“10亿吨”，宁波舟山港克服全球经济复苏缓慢、市场竞争空前激烈等带来的不利影响，积极抢抓市场机遇。

宁波舟山港通过加强港航、港港合作不断扩大“朋友圈”，“21世纪海上丝绸之路”沿线友好港增至近20个，总数达86条，其中东南亚航线增至29条，全年沿线航班升至近5000班。

此外，宁波舟山港加快拓展海铁联运业务，班列升至11条，业务覆盖中国14个省36个市并延伸至中亚、北亚和东欧国家。

据报道，“10亿吨”相当于10万座埃菲尔铁塔重量的总和，将这些铁塔首尾相接，可以绕地球四分之三圈。

据测算，这10亿吨的货物吞吐量可为浙江省GDP贡献上千亿元人民币，创造数以十万计的就业岗位。

中共浙江省委副书记、省长袁家军表示，“10亿吨”打开了新时代浙江省海洋港口一体化发展的新局面，开启了宁波舟山港通往未来的新征程。

袁家军说：“我们要对标国际一流港，找准建设世界级港口集团的目标、途径，真正把宁波舟山港打造成国际一流港口。”

根据《浙江省人民政府关于加快建设海洋强省国际强港的若干意见》，宁波舟山港力争到2022年，实现年货物吞吐量达12.5亿吨、年集装箱吞吐量达3000万标准箱的目标。

免费试阅14天