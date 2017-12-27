台总统府驳曾永权赴陆申请 国台办称干扰交流不得人心

台湾总统府日前驳回中国国民党副主席曾永权赴陆申请。中国大陆国台办发言人安峰山今天（27日）表示，此举干扰和阻挠两岸交流，并指国共两党加强交流合作，有利于维护台海和平稳定。

据联合新闻网报道，台总统府发言人黄重谚本月18日说，总统府前秘书长曾永权同月6日向府方申请前往大陆。不过，考量曾永权涉密管制原因未消除，且未于出境前20天前提出，因此未予同意。

对此，安峰山今天上午在国台办举行的例行记者会上表示，当前两岸关系形势更趋复杂严峻。国共两党在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，加强交流合作，有利于维护台海和平稳定，推动两岸关系和平发展。

安峰山说：“台湾方面一方面自己限制交流，另一方面又剥夺别人交流的权利。这种干扰和阻挠两岸交流的做法是不得人心的。”

另一方面，台行政院大陆委员会日前宣布，将“小三通”大陆团客最低人数限制从为五人降为三人，以及放宽部分陆配亲属来台探亲规定。

安峰山对此表示，去年“520”以来，台湾方面不承认“九二共识”、不认同“两岸同属一中”，影响到两岸关系的方方面面。

他说：“台湾方面应该认清问题的症结所在，采取切实有效的措施，为两岸交流提供更好的环境和条件。”

据报道，肯亚跨境电信诈骗案上周四（21日）在北京宣判后，陆委会对陆方未落实两岸协商共识感到遗憾。

对此，安峰山质问说：“台湾方面应该反思的是，为什么台湾的跨境电信诈骗活动屡禁不止，反而是愈演愈烈，问题究竟出在什么地方？”

至于该案台籍服刑人员能否返台服刑，安峰山仅说，大陆有关部门会依照“有利于打击犯罪、有利于维护司法公正、有利于保护受害人权益”的立场处理。

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