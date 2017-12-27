港浸大学者疑因参选人大遭政治报复 或不被校方续约

曾揭发港大化学系讲座教授杨丹论文造假，香港浸大生物学研讨助理教授王凯峰疑因参选全国人大代表选举而不被校方续约。王今召开记者会指，任教期间成功申教资会126万（港元，下同）个人研究拨款优配研究金，符合学校续约标准，今年9月曾获所属系主任口头承诺续任，但最终收到消息指将不获续约，质疑校方决定受到政治干预。

据香港01报道，王凯峰在港大教职员会主席张星炜、港大校委张褀忠、浸大职工会发言人杜耀明等陪同下召开记者会。

一直活跃政治参与的王凯峰，曾任高教界选委，11月底曾参选人大。2015年入职浸大的王，合约将于明年8月约满，今年9月底曾与生物系主任、内地植物学家夏亦荠会面，获对方口头承诺续约，他亦在记者会上播放录音带证实。

王指，惟本月收到可靠消息，指系主任对其续约态度有180度转变，已书面去信理学院不续约，理学院亦同意有关决定。他指，参选人大时曾有校外势力不希望他参选，相信今次“粗暴”地不被续约是有人“政治报复”。

王表示，在校内教学评级及服务评级均被评为优（excellent），2016/17成功申请教资会126万个人研究拨款优配研究金（General Research Fund，GRF)，是系内首个研究助理教授取得，研究金金额在全校69名中排第3，亦只有5个职员获得多过100万。他坦言，研究完成日期为2019年8月，料可研发出治疗糖尿病及脂方肝病的新药，但目前项目势将终止。

杜耀明指，根据校董会文件及理学院政策，GRF是聘用条件的最重要因素，过往有职员未能申请GRF亦能续约，形容王凯峰的个案是史无前例，将是校内首位成功申请GRF而不再被聘用的职员，促请校方交代事件。

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