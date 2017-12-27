福布斯中国发布2017大陆最佳商业城市榜单

福布斯中国27日在沪发布“中国大陆最佳商业城市排行榜”，共有100个城市入选。上海、广州、北京、南京、武汉、深圳、重庆、苏州、青岛、杭州十个城市分列前十名。

据中新网的消息，福布斯中国同时还推出2017“最佳地级城市30强”、“最佳县级城市30强”和“创新力最强的30个城市”等系列子榜单，从不同方面呈现了城市的经济发展状况及商业环境。其中苏州和昆山分别位列地级城市和县级城市第一，深圳名列创新城市第一。

自2004年起，福布斯中国开始推出“中国大陆最佳商业城市排行榜”，为企业家在城市进行投资发展提供决策依据。榜单用反映城市商业活动及决定未来发展所需要的指标体系，将直辖市、省会城市、计划单列市、地级市、县级市等不同类型的城市放在同纬度下进行比较。使用包括人才指数、城市规模指数、消费力指数、客运指数、货运指数、私营经济活力指数、经营成本指数、创新指数八个维度，综合观察中国大陆城市的商业环境及发展潜力。

报道称，在此次推出的“2017中国大陆最佳商业城市排行榜”中，位居前十位的城市依次为上海、广州、北京、南京、武汉、深圳、重庆、苏州、青岛和杭州。

上海、广州、北京凭借强大的综合实力和排名均十分靠前的各项指标分别名列前三甲。其中，上海城市规模和货运指数名列第一，广州的客运指数位居榜首，北京的人才、城市规模、消费力、客运、创新力指标均位列前三。南京凭借优秀的人才指数位列第四、武汉厚积薄发，凭借优秀的人才排名上升至第五位。深圳创新指数第一，整体排名第六。重庆凭借客运指数、货运指数、创新指数等排名的提升，带动总体排名跃居第七位。苏州创新指数位列第四，整体排名位列第八。青岛凭借各方面相对均衡的实力以及在客货运各方面的优势，总体排名位居第九，杭州整体排名在第十位。

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