“第一棋手”柯洁将于明年再战人工智能机器手

刚刚成为史上最年轻“五冠王”的柯洁将在明年对战人工智能天壤和福大自动化共同研发的人工智能机器手。在与AlphaGo的三番棋对战后，柯洁曾表示不会再与人工智能对弈，不过他12月27日坦言自己这次要食言了。

据澎湃新闻网的消息，柯洁称，“作为一名棋手，我还是很享受去挑战强大的对手。对我而言弈无止境，下棋是不断挑战自我的过程，下这样的棋是有意义的，是我人生中很宝贵的经历。”

此外柯洁还表示，如果未来有了孩子，不论他是愿意和自己学棋还是通过AlphaGo教学工具，都会尊重孩子的意愿。

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