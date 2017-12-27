新党遭搜查 张志军：发出非常糟糕的信号

中国大陆国台办主任张志军今天（27日）表示，台湾检调搜查新党发言人王炳忠等人，对两岸关系发出非常糟糕的信号。

此外，张志军也质问说，台湾当局此举是什么用意？现在资讯那么发达，新党又不是执政党，几个小年轻人还能做什么？还说他们要成立军事组织？他表示：“又是天方夜谭”。

据联合新闻网报道，张志军今天在四川省成都市参加“2017年全国台协会长座谈会”时指出，近一年多来，大陆也看到很多台湾的动作，包含台湾的分裂势力操作宪改议题、推出公投法修正案，是为谋求法理台独。

他表示，这种作法会触碰到大陆的底线。

张志军在受访时也补充说，中共十九大方针已说明要推动两岸关系和平发展。大陆对在台湾主张两岸关系和平发展、推动两岸关系和平发展、主张两岸和平统一进程的政党、团体、人士，一直予以高度的赞赏。

张志军说，前不久新党的访问团到大陆，双方才谈了两岸关系的现状，为新党能够为在大陆打拼的台胞、台商，以及他们在大陆的学习、经营等议题，做了意见交换。他表示，做的这些事是促进两岸同胞的福祉。

张志军认为，这批人在台湾受到的待遇，不仅在大陆，在台湾社会也引起了广泛的回响，人们很不理解。

张志军强调，另一方面大家也看到了，主张台独的、搞“去中国化”的这些势力、这些团体，台湾当局又是什么态度？所以，大陆国台办对于这样的一种行为，予以严正的谴责。

张志军表示，他相信主张两岸关系和平发展，和推进促进两岸同胞亲情，推动和平统一进程的力量是两岸的主流。他说：“这种发展大势是阻挡不了的”。

免费试阅14天