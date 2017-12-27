昆山停产事件 国台办：盼支持治污

中国大陆江苏省昆山市日前以限制排污为由，要求270家企业停产半个月。大陆国台办发言人安峰山今天（27日）表好似，相关通知未实施，希望相关台企能理解并支持昆山治污措施。

据联合新闻网报道，昆山市两减六治三提升专项行动领导小组公室上星期天（24日）发出“全面停产紧急通知”官方文件，指因水质监测数据较差，要求吴淞江部分流域工业企业自周一（25日）至明年1月10日全面停产。届时视水质情况，决定是否延期。

这份文件附件列出270家受影响相关企业，包括日月光、统一、捷安特、柏承、富士康、嘉联益、研华、沪士电子、南宝树脂等知名台湾企业。

对此，安峰山在今天上午举行的例行记者会上表示，经向昆山方面了解，“相关通知未实施”。

他说，当地政府下一步将加强相关排污企业监测，要求企业严格落实排污单位主体责任，加强污染治理设施建设和营运管理，落实治污减排和环境风险防范等责任。

安峰山表示：“希望有关台湾企业能够理解和支持昆山市政府治理污染、保护环境的有关措施。”

另一方面，大陆网络叫车龙头滴滴出行日前宣布，正在招募台湾北部首批合作伙伴，只要符合台湾法令规定的计程车驾驶，都可在线上免费注册。

对此，安峰山说，滴滴出行是大陆在“互联网经济”时代推出的一站式、多元化出行平台，很多民众都由此享受到便利的出行服务。

他表示：“两岸在互联网经济领域加强交流合作，有利于增进两岸同胞的利益福祉，是互利双赢的事情，应该以平常心看待。”

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